İstanbul’da “Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!” yürüyüşü

Binlerce kişi İstanbul’da “Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!” yürüyüşüne katıldı. Beyazıt Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne kadar yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanî Yardım Vakfınca, İsrail’in saldırılarını protesto amacıyla “Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!” yürüyüşü düzenledi. İHH’nin, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin öldüğü saldırılara dikkat çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında “Katil İsrail! Filistin’den defol” sloganları atan katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi. Yürüyüşe katılanlar Ayasofya Meydanı’nda kurulan platform etrafında toplandı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail’in sivilleri hedef aldığını, hastaneleri bombaladığını, gazetecileri öldürdüğünü, normalleşme adı altında birçok ülkeyi kandırdığını söyledi. Dünya Filistin’i yalnız bıraktı Yıldırım, “Bugün bizim öfke günümüzdür. Kolları, bacakları koparılan çocukların öfkesinin günüdür. Öyle öfkeliyiz ki artık bundan sonra sayımız artacak. Meydanları dolduracağız, birlik oluşturacağız. Siyonizm kaybedecek, yaşasın halkların özgürlüğü!” dedi. Dünya Filistin’i yalnız bıraktı. Unutmayın, Allah adaletin olmadığı yerde açlık ve güvensizlikle imtihan eder. Eğer Filistinli çocuğa yardım etmezseniz, Allah bu belayı tüm dünyanın başına verir.” diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 378

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.