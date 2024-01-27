İsveç’e neden yol verildi?

İsveç'in NATO'ya katılmasına onay veren protokol, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin onay sürecini tamamladı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanmasının yankıları sürüyor. Ankara'nın İsveç'e yaktığı yeşil ışık, Türkiye'nin Batılı müttefikleriyle bir yıldan fazla süren "veto gerilimdeki" tansiyonu düşürmüş görünse de Türk kamuoyundaki tartışmalar sürüyor. "Türkiye'nin öne sürdüğü hangi şartlar karşılandı?" "Ne oldu da onay verildi?" sorularına cevap aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, TBMM'nin onayının gerisinde Biden yönetiminin Ankara'ya ilettiği ve "ültimatom" olarak da nitelendirilen kritik bir mesaj etkili oldu. Buna göre Biden yönetimi, Türkiye'nin İsveç'in onay sürecini "en kısa zamanda" tamamlamaması halinde Ankara'yı F-16 taleplerinin "riske girebileceği” konusunda uyardı.

‘AB’nin adım atması için şarttı’

ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışını Yunanistan'a F-35 satışı ile aynı bildirim ile iletmeye hazırlanan Biden yönetimi, İsveç onayının daha fazla geciktirilmesi halinde, Kongre'ye sadece Yunanistan'a savaş uçakları satışı için bildirimde bulunulmak zorunda kalınacağını, Türkiye'ye F-16 satışının ortak bildirimden çıkartılacağını iletti. GMF Türkiye Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının sadece ABD ile değil Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde de önemli bir açılım sağlayacağına dikkat çekti. DW Türkçe'ni haberine göre AB liderlerinin Aralık'taki zirvede Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin kararı bu yılın Mart ayına ertelediklerini anımsatan Ünlühisarcıklı, "AB'nin de adım atması için Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylaması gerekiyordu" dedi.

Haber Merkezi