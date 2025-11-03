"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze'ye sadece 3203 yardım tırı giriş yapabildi

03 Kasım 2025, Pazartesi 09:57
Gazze'ye, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana sadece 3 bin 203 yardım tırının giriş yaptığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 10-31 Ekim tarihlerinde Gazze'ye giren tır sayılarıyla ilgili güncel rakamlar paylaşıldı.

Bu bilgilerin paylaşılmasıyla Gazze'deki insani durumla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve ateşkesin maddelerinin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Söz konusu tarihlerde Gazze'ye sadece 3 bin 203 tırın giriş yaptığı, bunlardan 639'unun ticari olduğu, 2 bin 564'ünün insani yardım taşıdığı bildirildi. Tırlardan 84'ünde yakıt ve 31'inde LPG (yemeklik gaz) olduğu belirtildi.

Ateşkese göre günlük 600 tır girişinin olması gerekirken, bu sayının 145 ile sınırlı kaldığı, bunun, üzerinde anlaşma sağlanan sayının sadece yüzde 24'üne tekabül ettiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde 1100 akaryakıt ve LPG tırının girmesi gerektiği, ancak bunun 115 ile sınırlı kaldığı belirtildi.

Bu veriler göz önüne alındığında, hastaneler, fırınlar ve tesislerin işletilmesi için gereken temel enerji kaynaklarını kasıtlı olarak kısıtlama politikasının sürdüğünün anlaşılacağına işaret edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın garantör ülkeleri ve ara buluculardan, İsrail'i, başta insani yardım girişleri olmak üzere anlaşmanın maddelerini uygulamaya zorlaması istendi.

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'deki Filistin Hükümeti: ABD'nin, Hamas'ın yardım yağmaladığı iddiası asılsızdır

Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialar kınanarak, "Filistin güvenlik güçlerinin itibarını zedelemenin amaçlandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Filistin polisi, yardım konvoylarını korurken 1000'den fazla şehit vermiş, yüzlercesi yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki uluslararası kuruluşların, Filistin güvenlik güçlerinin herhangi bir yağma olayına karışmadığını defalarca teyit ettiği vurgulanan açıklamada, CENTCOM'un iddialarının "kanıtsız ve çelişkili" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un, "Gazze'de 40 ülke ve kuruluşun faaliyet gösterdiği" yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, burada fiilen sadece 22 kuruluşun insani yardım sağladığı ve bunların çoğunun da İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan etkilendiği ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, 9 Ekim'de başlayan ateşkes sürecine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve ABD'nin bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu İsrail'i ateşkes şartlarına uymaya zorlamaya çağırdı.

CENTCOM, ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin Han Yunus'un batısında bir yardım kamyonunun yağmalandığını insansız hava aracıyla tespit ettiğini ve bu kişilerin "Hamas mensubu olduğundan şüphelenildiğini" ileri sürmüştü.

AA

