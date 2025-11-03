Enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: Yüzde 32,87 - ENAG: Yüzde 60

TÜİK verilerine göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,74 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,63 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı. Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 25,67, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27 artış oldu. Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. (AA) Elips Haber'de yer alan habere göre, ENAG eylülde enflasyonu aylık bazda yüzde 3,79 yıllıkta ise yüzde 63,23 olarak açıklamıştı. Yine ağustos ayı verisine göre, enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık %65,49 olarak gerçekleşmişti. ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

