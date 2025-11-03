Senoz Vadisi’nde heyecan: Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yapacak

Rize’nin Çayeli ilçesinde yer alan ve güzelliğiyle ünlü Senoz Vadisi, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nı ağırlayacak.

Rize’nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi, ülkemizin en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyona, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle ilk kez Rize’de gerçekleştirilecek.

Karadeniz Bölgesi’nin en güzel doğal vadilerinden biri olan Çayeli Senoz Vadisi, eşsiz tabiatı, geleneksel mimarisi ve zengin ekosistemiyle hem çevrecilerin hem de spor meraklılarının yeni gözdesi olacak. Vadinin iki yanında uzanan yoğun orman örtüsü, yaylalar ve dağ köyleri; sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak.

Ekoturizmin Kalbinde Spor Turizmi Heyecanı

Ülkemizin biyolojik çeşitliliği en yüksek alanlarından biri olan Senoz Vadisi, sahip olduğu konum, iklim ve mikro ekosistem sayesinde hem ekoturizm hem de spor turizmi açısından büyük potansiyele sahip. Bu özel organizasyonla birlikte, vadi ilk kez ulusal çapta bir spor etkinliğine ev sahipliği yaparak bölgenin tanıtımında önemli bir adım atacak.

Enduro nedir?

Enduro Sporu (İngilizceden endurance = dayanıklılık) motosiklet – arazi sporu için kullanılan uluslararası terim. Enduro sporunda başarı hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına ve güvenilirliğine bağlıdır. Enduro-sporunun kökeni 100 yıldan daha öncesine dayanır.

ATV sporu nedir?

Dört tekerlekli ve off-road şartlarına uygun tasarlanan ATV (All-Terrain Vehicle)’ler, tabiatta macera dolu vakit geçirmek için tercih ediliyor. ATV turu ile çevredeki engebeli yollardan geçerek, hız yaparak ve dik ya da eğimli pistlerde yer alarak adrenalin dolu bir etkinlik keyfi yaşayabilirsiniz.

Vali Baydaş: “Rize’nin Değerlerini Tanıtacağız”

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada; “2023 yılından düzenlediğimiz “Rize Spor Turizmi Çalıştayı’nın” meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Bunun bir örneği de Çayeli Senoz Vadisinde gerçekleştireceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacaktır. Çayeli ilçemizde yer alan Senoz Vadisi, ülkemizin en özel ekosistemlerinden birine sahiptir. Zengin endemik bitki örtüsü, yemyeşil ormanları ve berrak dereleri ile Senoz Vadisi, sadece Rize’nin değil, Türkiye’nin de saklı cennetlerinden biridir. Bu eşsiz coğrafyada gerçekleştirilecek olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şampiyona, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, sıfır atık prensibi ile çevreyi koruyarak sporu yaşatmanın da en güzel örneklerinden biri olacaktır. Senoz Vadisi sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunacaktır. Bu sayede hem bölgenin endemik bitki türleri ve ekolojik zenginliği tanıtılacak, hem de spor turizmi aracılığıyla Rize’nin değerleri daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Spor turizminin her geçen gün gelişmesi, hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de gençlerimizin spora yönelmesine vesile olmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı, Senoz Vadisi’nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek üzere bu özel şampiyonaya davet ediyorum” dedi.

Fotoğrafseverlerin, kamp tutkunlarının ve yürüyüş meraklılarının uğrak noktası olan Senoz Vadisi, bu kez motor sporları tutkunlarını ağırlayacak. Etkinlik boyunca hem ekstrem hem de adrenalin dolu anlar bir arada yaşanacak.

ÇAYELİ YENİ ASYA - SEYHAN ŞENTÜRK