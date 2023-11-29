İsveç’te cami yıkma çağrısına tepki

NATO üyeliği hedefinde Türkiye ve Macaristan’ın onayını bekleyen İsveç’te Başbakanı Ulf Kristersson, hükümeti destekleyen aşırı sağcı bir parti liderinin camilerin yıkılması çağrısında bulunmasını “saygısızca” bularak kınadı.

Devlet televizyonu SVT’ye demeç veren Başbakan, aşırı sağcı parti İsveç Demokratları (SD) lideri Jimmie Akesson’un açıklamasının İsveç’in uluslararası alanda temsil ettiği değerler hakkında “kötü bir imaj” verdiğinin altını çizerek, “Bence bu kendini ifade etmenin saygısızca ve kutuplaştırıcı bir yolu” dedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Akesson geçen cumartesi partisinin yıllık kongresinde yaptığı konuşmada “İsveç karşıtı” mesajlar taşıyan camileri yıkmak istediğini söylemiş, “Anti-demokratik, İsveç karşıtı, homofobik, antisemitik propaganda veya genel dezenformasyonun yayıldığı camilere el koymaya ve yıkmaya da başlamalıyız” demişti. Haber Merkezi

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