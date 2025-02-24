İsveç’te tehcire protesto gösterisi

İsveç’in başkenti Stockholm’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterildi.

Stockholm’ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, “Siyonist İsrail Filistin’den defol”, “Katil ABD Orta Doğu’dan defol”, “Soykırıma hayır” ve “Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak”, “Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır” ile “Okullar ve hastaneler bombalanıyor” yazılı pankartlar taşıdı. “Filistin’e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır” sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü. AA

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