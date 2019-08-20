İtalya Başbakanı istifa edeceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
İtalya'da koalisyon hükümetinin ortağı Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçimlere çağrısı yapmasıyla tetiklediği siyasi krizin ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Giuseppe Conte, istifa edeceğini açıkladı.
Parlamentoda bir konuşma yapan Conte, istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını söyledi. Conte, "Cumhurbaşkanına gidip istifamı sunarak bu siyasi geçişe son verme niyetindeyim" dedi.
Erken seçime gidilmesi ya da yeni bir koalisyon kurulması kararını Mattarella verecek.