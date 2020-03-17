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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

İtalyan doktorlardan çağrı

17 Mart 2020, Salı
Çin’den sonra Koronavirüs’ten (Kovid-19) en çok etkilenen ülke olan İtalya’da, 300 doktor bilim dünyasına açık mektup yayınladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan İtalyan doktorların imzasıyla yayınlanan açık mektupta, virüsün bulaşma hızının bütün Avrupa ülkelerinde aynı olduğuna sadece diğer ülkelerin İtalya’yı birkaç gün geriden takip ettiği ifadelerine yer verildi. İtalya’da tedbirlerin 8 günlük bir gecikme sonrası alındığına dikkat çekilen mektupta kısa görülebilecek bu gelişmenin İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldiği kaydedildi. ‘İtalya 10 gün önce güçlü bir şekilde tepki vermiş olsaydı -ki aşağı yukarı siz de İtalya’nın 10 gün önce bulunduğu noktadasınız- çok daha az ölüm ve ekonomik sıkıntı olacaktı’ ifadelerine yer verilen açık mektupta, ‘virüsün aktif şekilde durdurulması için hükûmetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz’ çağrısı yapıldı.

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