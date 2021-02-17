Japonya'da aşılamaya başlandı

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulamaya başladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, ülke geneli 100 sağlık kuruluşundaki çalışanlara yönelik aşı uygulamasının ilk kısmını başlattı. Bu kapsamda gelecek haftaya dek 40 bin sağlık çalışana ilk doz, 3 hafta sonra ikinci dozun vurulması hedefleniyor. Devlet Bakanı Hiroşi Yamamoto, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, uygulamalarının salgınla mücadelede büyük bir adım olduğunu söyledi. Ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanı mart ayı ortasında, 65 yaş üstü kişiler ise Nisan ayı başından itibaren aşılanmaya başlayacak. Bakanlık, geçen hafta Pfizer'dan tedarik edilen aşıların yerel kullanım onayını hafta başında vermişti. AA

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