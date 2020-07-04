Japonya'da sel felaketi: 15 ölü

Japonya’nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymasında en az 15 kişi öldü, 9 kişi de kayboldu.

Kumamoto'daki Kuma Nehri'nin şiddetli yağış sonrası taşmasıyla su baskınları meydana geldi. Baskınlar sonucu oluşan toprak kaymasında nehir hattında bir köprü yıkıldı, ağaçlar devrildi ve evler sürüklendi. Kumamoto eyaletinden yapılan bilgilendirmede, 15 kişinin öldüğü ve selde kaybolan 9 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kumamoto’ya yönelik rüzgar, yıldırım çarpması riskinin yanı sıra, nehir taşkınları ve su baskınlarının süreceği uyarısında bulundu. Kumamoto ve Kagoşima'da yaşayan 200 bin kişi için tahliye merkezlerine sığınma çağrıları yapıldı. Şinkansen hızlı treninin bölgedeki faaliyetleri askıya alındı. Afete yönelik kabinesiyle toplantı yapan Başbakan Abe Şinzo, Kumamoto eyaletinin yardım talebi kapsamında 10 bin askeri personel ile Afet Yönetim Bakanı Takeda Ryota'nın bölgeye gönderileceğini belirtti. Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ile 120 polis memuru da afet bölgesinde görevlendirildi. Euronews Türkçe

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