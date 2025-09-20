"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

20 Eylül 2025, Cumartesi 19:20
Katar, İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) resmi bir mektup gönderdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'a düzenlediği ve 6 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olarak Doha yönetimi uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Doha yönetimi bu bağlamda ICAO Konsey Başkanı'na resmi bir mektup gönderdi.

Katar'ın ICAO Daimi Temsilcisi İsa Abdullah el-Maliki'nin ilettiği mektupta, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının, Katar'ın egemenliğine ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na (Chicago Konvansiyonu) yönelik açık bir ihlal olduğu ve Katar'ın uluslararası hukuk kapsamındaki tüm haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi ölmüştü

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi ölmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 240
