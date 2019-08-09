Keşmir'de sokağa çıkma yasağı cuma namazı için hafifletilecek

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının cuma namazı sırasında hafifletileceği bildirildi.

Cammu Keşmir Emniyet Müdürü Dilbagh Singh, Srinagar kentinin birçok kesiminde cuma namazı için camilere gidilmesine izin verileceğini açıkladı. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden bu yana eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Binlerce kişinin evlerinden dahi çıkmasına izin verilmeyen, dükkanların, hatta kliniklerin bile kapalı tutulduğu bölgede, internet ve tüm iletişim araçları da hizmet dışı bulunuyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün Cammu Keşmir'de durumun kademeli olarak normale döneceğini açıklamıştı. AA

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