Kilise, Mescid-i Aksa’ya sahip çıktı

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Rahip İsa Muslih, “Mescid-i Aksa’ya herhangi bir saldırının aynı zamanda Kıyamet Kilisesi’ne yapılmış bir saldırı olduğunu” söyledi.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Muslih, İsrail’in Filistinli Hristiyanlara Paskalya Bayramı’nda uyguladığı kısıtlamaların, Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı’nda Müslümanlara uygulananlarla aynı olduğunu ifade etti. Rahip Muslih, “Bağımsızlığımıza kavuşmamız, hür olmamız ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurabilmemiz için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK), dünya liderlerini ve Birleşmiş Milletler’i (BM) İsrail’e baskı yapmaya çağırıyorum. Mescid-i Aksa’ya yapılan her saldırı, Kıyamet Kilisesi’ne yapılmış bir saldırıdır; bunun tersi de geçerlidir.” diye konuştu. AA

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