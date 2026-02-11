Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığına getirilen Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.