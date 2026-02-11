"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu

11 Şubat 2026, Çarşamba 00:05
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığına getirilen Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.

AA

Okunma Sayısı: 526
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu

    Hz. İsa (asm) ve Deccal mücadelesi

    İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: Yıkıma doğru gidiyoruz

    İsrail işgali genişletiyor

    Epstein canisi, işgalcilere yardım etmiş

    “Gerekirse tek başımıza vururuz”

    İsraf seferberliği şart

    “Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var”

    Millete tepeden bakanlar gidecek

    Benzin fiyatlarına büyük zam yolda

    İnşaatta maliyet artışı hızlandı

    Temeli atılan havalimanı 8 yıldır bir türlü bitirilemedi

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Almanya Nakliye Hizmetleri - Saygınlar Nakliyat Güvencesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.