"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var

22 Ekim 2020, Perşembe 19:45
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599, aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Mücadeleye destek verin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce devlet israftan vazgeçsin

    Faize 137.4 milyar daha

    Sivasspor İspanya'dan eli boş döndü

    Dünyada son 24 saatteki gelişmeler

    Sıcak günler geçiren Kırgızistan'da son durum?

    Trump'ın Twitter şifresi 'tahmin'le çözüldü

    BAE ve Umman'nın Mescid-i Aksa'ya 'normalleşme' ziyaretleri tepki çekti

    Azerbaycan - İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan endişelendiren İstanbul açıklaması

    Avrupa'da yeniden alarm durumu: Kapsamlı tedbirler geri geliyor

    Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var

    Koca Yusuf'un naaşının Portekiz'de olduğu iddiası TGF'yi harekete geçirdi

    5 milyon KYK’lı borçlu

    Karamollaoğlu: Millet feryat ediyor

    Halkı unuttular

    Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    AB’den Arakanlı Müslüman mültecilere 96 milyon avro destek

    Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini geri getiriyor

    NATO Savunma Bakanları bir araya geldi

    'Yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80'lere yakın'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Fikrî iktidar” mı?
    Ahmet BATTAL

    Terörist damgası kullanıcıları-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiülevvel ayını müjdeleyelim mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet de söz versin!
    Cevher İLHAN

    “Ben dindar cumhuriyetçiyim”
    Genel

    Önce devlet israftan vazgeçsin
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve tasarruf
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sürgün ile esir takası
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.