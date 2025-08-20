Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı

Türkiye’deki 6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamadı.

Yasal olarak tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, tarafların önümüzdeki süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurması bekleniyor. Memur-Sen’den yapılan açıklamada “Kamu işvereninin uzlaşmaz ve çözümden uzak tutumuyla neden olduğu bu tabloya karşın, emeğin savunuculuğunu ve adalet arayışımızı yasanın dayattığı sınırları zorlayarak sürdüreceğimizi, tüm çözüm mekanizmalarını değerlendireceğimizi, hak arama mücadelemize toplu sözleşme süresi ve kapsamıyla sınırlı kalmadan bilfiil devam edeceğimizi tüm kamu görevlilerine saygı ile duyururuz” denildi. Ankara - Mehmet Kara

