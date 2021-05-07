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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Kolombiya'da ölü sayısı 26'ya yükseldi

07 Mayıs 2021, Cuma 12:14
Kolombiya'da 9 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Kolombiya Çalışma Bakanı Cabrera, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, sayıları azalmakla beraber protestolara kaldığı yerden devam etti.

Gösterilerin merkezi Bogota'da toplanan, çoğunluğu öğrenci onlarca kişi, hükümetin eğitime yeterince bütçe ayırmadığını dile getirerek, tepkilerini şarkılar ve müzikler eşliğinde gösterdi.

Öğrencilerden Mario Barela, yetkililere mesaj vermek için burada olduğunu belirterek, "Polisin protestoculara şiddetine üzüldüm, bütün iyi niyetimle 4 gündür buradayım." dedi.

Bir başka öğrenci Didiyer Dalgadillo, ülkede yolsuzluk ve rüşvetten çok usandıklarını vurgulayarak, "Birlikte yaşamak için çok gerekçemiz var." diye konuştu.

16 yaşındaki Sofia Talvaro ise hükümetin eğitime çok az yatırım yaptığını belirterek, "Ülkemizde ciddi bir eşitsizlik var. Kardeşim, işsizlikten henüz okulunu tamamlayamadı. Hükümet, savaş yerine eğitime daha fazla pay vermeli." ifadelerini kullandı.

Ülkenin birçok kentinde sokaklara çıkan göstericiler, diğer günlere oranla barışçıl ve sakin şekilde seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada ise 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyuruldu.

Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Kolombiya hükümeti masaya oturmaya hazır

Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Cabrera, Devlet Başkanı Ivan Duque ile Ulusal Grev Komitesi temsilcileri arasında 10 Mayıs olarak belirlenen görüşmenin bir an önce yapılabileceğini, hükümet kanadının bunun için hazır olduğunu açıkladı.

Protestolardaki şiddet eylemlerine de değinen Cabrera, "Ulusal Grev Komitesi'nin temsilcileriyle görüşmeye hazırız. Ancak vurgulanması gereken çok önemli bir şey var; gösterilerdeki tüm şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla vergi reformu karşıtı gösteriler başlamıştı.

Protestoların ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeyi etkisi altına alan protestolarda onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalanmış, 900'den fazla kişi yaralanmış, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

AA

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