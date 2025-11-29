Papa’ya, tepki çeken karşılama

Papa 14. Leo’nun Ankara’daki karşılamasında “Tala’al Bedru Aleyna” ilâhîsinin çalınması geniş kesimlerde tepkiye yol açarken, uygulamanın ciddi bir hata olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gelen Papa 14. Leo’nun karşılanması sırasında “Tala’al Bedru Aleyna” ilâhîsinin çalınması büyük tepki çekti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, ilâhînin tarihsel ve dinî bağlamına dikkat çekerek uygulamayı “gaflet” olarak nitelendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, söz konusu ilâhînin, İslâm tarihinde Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında okunan ve peygambere hitaben yazılmış bir naat olduğunu hatırlattı.

Büyük bir gaflet

Ekmen sosyal medya hesabından paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Hicret sonrası Peygamberimizin Medine’ye girişi ile özdeşleşmiş, bizzat Efendimize hitaben yazılmış bir naat/methiyenin, Papa’nın karşılanması esnasında çalınmış olması büyük bir gaflet olmuştur. Bu büyük hatayı yapanların idarî olarak sorgulanması, açığa çıkartılması ve hesabının sorulması gerekir.” Sosyal medyada da olay büyük tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, “Papa’nın salona gireceği anda okunan ilâhînin Türkçesi: “Ey bizden seçilen elçi, Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin!” İslâm güncellenmeli demişlerdi ama bu kadarını beklemiyordum” tepkisi verdi.

Haber Merkezi