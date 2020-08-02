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Koronavirüs salgınında son 24 saat

02 Ağustos 2020, Pazar 21:44
"Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 790 bine, can kaybı 158 bin 180'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 371 bini geçti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Doktor Deborah Birx, ülkenin, salgınla mücadelede vakaların daha da yaygınlaştığı yeni bir aşamada olduğunu belirtti.

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, potansiyel Kovid-19 aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 711 bine, can kaybı 93 bin 659'a çıktı. Ülkede 1 milyon 884 bin 51 kişi iyileşti.

Hindistan'da vaka sayısı 52 bin 783 artarak 1 milyon 804 bin 702'ye ulaştı, bugüne kadar 38 bin 161 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 1 milyon 187 bin 228 kişi iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 850 bin 870'e yükselirken, can kaybı 70 artarak 14 bin 128 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 650 bin 173 kişi iyileşti.

İran'da vaka sayısı 309 bin 437'ye, can kaybı 17 bin 190'a çıktı, 268 bin 102 kişi sağlığına kavuştu.

İngiltere'de ise vaka sayısı 304 bin 695'e ulaştı, 46 bin 201 kişi öldü.

İtalya'da can kaybı 8 artarak 35 bin 154'e, toplam vaka sayısı 248 bin 70'e, iyileşenlerin sayısı 200 bin 460'a ulaştı.

Karadağ'da, Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Ofisi kararıyla 21 günlük karantina süresinin 14 güne düşürüldüğü açıklandı.

İsrail hükümetinde Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, Kovid-19'a yakalandığını duyururken, ilgili bakanla temasta bulunan 4 bakan da karantinaya girdi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD Açık (US Open) turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti.

AA

Etiketler: koronavirüs
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