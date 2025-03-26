"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Küba: İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Filistin halkını yok etmeye devam ediyor

26 Mart 2025, Çarşamba 17:45
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Canel, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda göç edilmeye zorlanan Gazellilerin fotoğrafına yer vererek, İsrail ve ABD'yi kınadı.

Küba lideri Canel, "İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Gazze'de Filistin halkını yok etmeye devam ediyor. Uluslararası insancıl hukuku alenen ihlal ederek hastaneleri, mülteci kamplarını ve Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini bombalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'yi 19 Mart'taki paylaşımında da eleştiren Canel, "ABD hükümetinin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamalarına yeniden başladı. Filistin halkını yok etmeyi her ne pahasına olursa olsun ve giderek artan bir vahşetle hedefliyorlar. Bu soykırım cezasız kalamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küba: İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Filistin halkını yok etmeye devam ediyor

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zulmün, haksızlığın sona ermesi için dua ediyoruz

    Yaralı Filistinliler Japonya'da da tedavi edilmeye başladı

    AB'den en az 72 saat yetecek acil durum malzemesi stoklanması çağrısı

    CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkan Vekilliğine seçildi

    Japonya'nın batısındaki orman yangınları devam ediyor

    İBB soruşturmasında Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu

    8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

    Kanada ve Grönland anketinde Trump'a yüzde 20'nin altında destek çıktı

    Sağduyuya davet

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer

    Adalet herkese doğru şekilde işlemeli

    Ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde

    Şehid edilen gazetecinin mesajı: Gazze’yi yalnız bırakmayın

    Demokratik rekabet zeminini korumalıyız

    Erdoğan’ın annesine hakarete Özel’den sert tepki

    Âdil yargılama istiyoruz

    Adalet göçük altında kaldı

    Hindistan’da Müslümanları hedef alan kanun teklifine tepki

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesi’ndeyiz!
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Ahmet Cemil Çökren

    Kadir Gecesini ihya etmek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıdan Türkiye’ye demokrasi mücadelemiz
    Ahmet BATTAL

    Sokaklar ve dağlar kimindir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefeti kriminalize etme politikası
    Genel

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer
    Genel

    Hindistan’da Müslümanları hedef alan kanun teklifine tepki
    Cevher İLHAN

    Demokrasiye ve hukuka yazık ediliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.