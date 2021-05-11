Kudüs’e destek çağrısı

Türkiye’nin dört bir yanında İsrail’in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi. Filistinli Müslüman kardeşlerimize destek ve duÂ çağrısı yapıldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın bütün Müslümanların ortak sorunu olduğu dile getirildi.

İstanbul, Denizli, Bartın, Van, Muş, Bitlis ve daha birçok şehirde İsrail zulmü protesto edildi. Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Müslümanlar için gıyabî cenaze namazı kılınıp duâlar edildi. İsrail’in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, burada yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa’nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Bugün Müslümanlara düşenin, tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslâm şehri olması için her türlü desteği Kudüslü kardeşlere vermek olduğunu ifade etti. Kudüs’e sahip çıkmanın, bütün mazlumların dertleriyle dertlenmek olduğunu ifade eden Genç, “Kudüs, tüm Müslümanların ortak sorunudur. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse seri olarak geri çıkarılacaklardır” diye konuştu.

Kudüs iman meselesidir

Memur Sen Bartın İl Temsilciliği, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman şunları kaydetti, “Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesi iman meselesidir. Bin yıldır İslâm sancağını gururla, şerefle dalgalandıran bir milletin evlâtları olarak hiç kimse sahip çıkmasa da Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Hiçbir şey yapamıyorsak, Kudüs’ün kandillerine yağ olmak, bizim vazifemizdir. Hiçbir şey yapamıyorsak zulmü dünyaya duyurmak için meydanları doldurmak bizim vazifemizdir. Mescid-i Aksa bizim kutsal mabedimiz, Kudüs kutsal şehrimizdir. Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, Mekke’den de Medine’den de daha fazla zikredilen şehirdir Kudüs. Dolayısıyla Kudüs’e sahip çıkmak imanımızın gereğidir”

Elimizden geleni yapmalıyız

İstanbul Platformunca Ayasofya-i Kebir Camii önünde sabah namazının ardından düzenlenen programda, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve Filistinli Müslümanlara destek çağrısında bulunuldu. Platform adına konuşan Muhammed Fesih Kaya, İslâm coğrafyasının zor zamanlardan geçtiğini belirterek, “İsrail’in zulmü kemale ermiştir. Onlar bugünden itibaren kaybedecek biz Müslümanlar kazanacağız. Şüphesiz ki izzet Allah’ın, Resulu’nun (asm) ve onlara iman etmiş mü’minlerin yanındadır. Biz mü’miniz, velimiz sadece Allah’tır” dedi. İsrail’in işgaline son verilmesi için her Müslümanın üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Kaya, “Elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Sonuç Allah’a aittir. O yüzden ellerimizi açacak ve Rabb’imize yalvaracağız. Niyazımız odur ki Filistin’i galip, işgal devleti İsrail’i yerle yeksan etsin inşallah” diye konuştu.

İstanbul / Bartın / Denizli - aa