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8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden ABD'ye: Zalimin yanında yer almayın

08 Mart 2025, Cumartesi 01:16
KUDÜS'DEKİ BAŞPİSKOPOS ATALLAH HANNA, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBIO'YA SERT ÇIKTI: "GERÇEK BİR HIRİSTİYAN, ZALİMLERİN YANINDA DEĞİL; MAZLUMLARIN YANINDA YER ALMALIDIR."

BAŞPİSKOPOS'TAN CESUR ÇIKIŞ

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, İsrail zulmüne desteği sebebiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu eleştirdi. Başpiskopos Hanna, sosyal medya hesabından Rubio'nun fotoğra-fını paylaşarak yaptığı açıklamada, Filistinlileri hedef alan saldırıları göz önüne alındığında ABD yönetiminin İsrail'e yönelik desteğinin Hıristiyan öğretileriyle çeliştiğini belirtti.

MAZLUMLARIN YANINDA YER ALIN

Hanna, ABD'nin İsrail'e sınırsız deste-ğine işaret ederek, "Gerçek bir Hıristiyan, halklara şiddet ve baskı uygulayan zalimlerin yanında değil; mazlumların, acı çekenlerin, işkence görenlerin yanında yer almalıdır" ifadesini kullandı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Üniversitelerde yeniden başlayan Filistine' destek gösterilerine katılan öğrencilerin vizelerinin iptal edilebileceğini belirtti.

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ZALİMİN YANINDA YER ALMAYIN

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, genellikle Hristiyanlığın Katolik mezhebi mensuplarının kutladığı “Kül Çarşambası” gününde, alnına çizdiği haçla bir televizyon kanalında canlı yayına katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu eleştirdi. Başpiskopos Hanna, sosyal medya hesabından Rubio’nun fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, Filistinlileri hedef alan saldırıları göz önüne alındığında ABD yönetiminin İsrail’e yönelik desteğinin Hristiyan öğretileriyle çeliştiğini belirtti.

Bu zulmün sona ermesi gerekiyor

Hanna, ABD’nin İsrail’e sınırsız desteğine işaret ederek, “Gerçek bir Hristiyan, halklara şiddet ve baskı uygulayan zalimlerin yanında değil; mazlumların, acı çekenlerin, işkence görenlerin yanında yer almalıdır” ifadesini kullandı. Başpiskopos Hanna, “Hristiyanlığını duyuran herkes, Filistin halkına karşı tarihî bir zulmün yaşandığını kabul etmelidir. Filistinlilerin hak ettikleri özgürlük ve barışa kavuşmaları için bu zulmün sona ermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kül Çarşambası, bir çok Batı Hristiyan mezhebinde kutsal bir dua ve oruç günü olarak kutlanıyor.

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Vizeleri iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Hamas’ı destekleyen” yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilebileceğini belirtti.

Hamas’ı “terörist organizasyon” olarak tanımlayan Rubio, “Belirlenen terörist organizasyonlara destek verenler, ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. ABD’nin teröristleri destekleyen yabancı ziyaretçilere sıfır toleransı vardır” ifadelerini kullandı. ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen kıdemli yetkililer, bu konuda Rubio’nun bir çalışma yürüteceğini belirtti.

AA

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