Küstah İsrail’den BM’ye bir küstahlık daha

BM; İsrail’in Daimi Temsilcisi Erdan’ın BM Şartı’nın bir kopyasını imha etmesinin ardından, bunların “tiyatral” bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı’na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kritik bir karar tasarısı onaylandı. Filistin’in üyelik tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndan geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen üyelik tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde de oylanacak. İsrail’in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Filistin’in BM üyeliğini destekleyen ülkelerin kararını çöpe attığını savunarak, BM Şartı’nın kopyasını kağıt imha makinesinden geçirdi. Erdan, “Bu yıkıcı oyla BM Şartı’na ne yaptığınızı tam anlamıyla görün. BM Şartı’nı kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Size yazıklar olsun” dedi. Saygı duymak zorundalar BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haq’a, Filistin’in BM’ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda, Erdan’ın BM Şartı’nı kağıt imha makinesinden geçirmesi soruldu. “Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz” diye konuşan Haq, BM Şartı’nın BM’nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti. Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı’nın bir kopyasını alarak “Bakın BM Şartı hala burada” dedi. Haq, “Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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