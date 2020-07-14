Kuzey Makedonya'da erken genel seçim yarın

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen erken genel seçim yarın yapılacak.

Bağımsız olduğu 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapılacağı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidiliyor olması dikkati çekiyor. Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016 yıllarında da erken genel seçim yapılmıştı.

Kuzey Makedonya'da 24 Mayıs'ta başlayan seçim kampanyaları 12 Temmuz'da sona ererken, 120 sandalyeli Ulusal Meclise girmek için 15 siyasi ittifak ve partiden 1500'den fazla aday yarışacak.

Oy kullanma işlemleri iki saat uzatılarak, 07.00-21.00 saatlerinde oy kullanılabileceği bildirildi.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DIK) ülkede kayıtlı 1 milyon 814 bin 263 seçmen bulunduğunu açıkladı.

Kovid-19 salgını seçimi de etkiledi

Kovid-19 etkisinin sürdüğü bir dönemde yapılacak seçimde, salgın nedeniyle bazı özel uygulamalar da olacak.

Hasta, yaşlı ve Kovid-19 bulaşmış seçmenler, 13-14 Temmuz'da evlerinden ya da tedavi oldukları hastanelerden oy kullanabilecek.

Ülke genelindeki 57 belediyede, Kovid-19 hastası ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan 716 seçmenin oy vermek için yaptığı başvurular kabul edildi. Ev ya da hastanede oy vereceklerin işlemleri sırasında sağlık personeli ve parti temsilcileri de hazır bulunuyor.

Öte yandan, seçim kampanyalarının büyük bir bölümü de salgın dolayısıyla internet üzerinden yapılırken, siyasi partilerin programlarında sınırlı katılım, fiziksel mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara da uyulması gözden kaçmadı.

Ülkedeki siyasi partilerin kampanya boyunca tartıştığı önemli meselelerden biri de yine Kovid-19 ile mücadele oldu.

Seçime katılan siyasi partiler ve ittifaklar

Haziran 2017'den bu yana iktidarda olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), Arnavut partisi BESA'nın yanı sıra Türk, Boşnak, Roman, Ulah ve Sırp toplumlarının temsilcileri ve partileriyle seçim öncesi ittifak yaptı. "Yapabiliriz" sloganıyla kampanya yürüten ittifak, AB üyeliği hedefinde yürümeye devam edebilmek için halktan güvenoyu istiyor.

Mevcut hükümetin koalisyon ortağı olan ve ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ise "Neden olmasın?" sloganıyla yürüttüğü kampanya ile ülkenin ilk Arnavut başbakanının seçilmesini hedefliyor.

Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifak ise "Doğrul Makedonya" sloganıyla kampanyasını yürütürken, ülkede yeniden adaletin sağlanacağı, daha iyi ekonomik sonuçlar elde edileceği ve kurumların güçlendirileceği vadediliyor.

Türk siyasi partilerinin durumu

Erken seçime ülkedeki 3 Türk siyasi parti de katılırken, seçimde Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Hareket Partisi (THP) SDSM öncülüğündeki ittifakın içinde, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) ise VMRO-DPMNE öncülüğündeki ittifakın içinde yer alacak.

TDP'den Genel Başkan Beycan İlyas ile Enver Hüseyin, THP'den de Genel Başkanı Enes İbrahim milletvekili olmak için yarışacak.

TMBH'nin adayları arasında ise Genel Başkan Erdoğan Saraç, eski Devlet Bakanı Furkan Çako, ve Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliğinin (MATUSİTEB) eski Başkanı Tahsin İbrahim bulunuyor.