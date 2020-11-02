Lauren Booth: Avrupa İslama muhtaç

İNGİLİZ GAZETECİ, AKTİVİST LAUREN BOOTH, MÜSLÜMANLARIN ÖZELLİKLE İNGİLTERE’DE TOPLUMA OLDUKÇA KATKI SAĞLAYAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ VE AVRUPA’NIN MÜSLÜMANLARA, İSLÂM’A İHTİYACI OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ.

Hollandalı siyasetçi Arnoud Van Doorn ve İngiliz gazeteci, aktivist Lauren Booth, Uluslararası Bilgi ve Algı Derneğince (BİLAL)düzenlenen toplantıda, Avrupa’da artan İslâm karşıtı söylemlerin neden vesonuçlarını değerlendirdi. Bağcılar’da bir otelde düzenlenen etkinlikte başta Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı Hz. Muhammed’e hakaret muhtevalı karikatür kriziolmak üzere son yıllarda Müslümanlar üzerine artan baskılar ve İslamofobi ele alındı. BİLAL Derneği Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu, İslamofobiylemücadele eden öncelikle İslâm’ın doğru bir şekilde tanıtılması gerektiğininaltını çizdi. Ömer Lütfi Türkmenoğlu, Müslümanlara karşı dünyanın birçok yerindeartan baskılara karşı en güzel mücadele aracının İslâm’ı tanıtmak olduğunu,“İslâm’ın iyiyi ve güzeli teşvik ettiğini anlatmaya devam edeceklerini” söyledi.

İslam için mücadele etmeye başladım

Hollandalı siyasetçi Arnauld Von Doorn da 7 sene önce Müslüman olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Önceden İslâm’ın terörü beslediğini düşünüyordum ve Hollanda’da bunu destekliyordum ki birçok insan da hâlâ bu düşüncede. Başkalarını suçlamakistemiyorum herkes kendi fikrinden sorumludur. Bu kötü fikirlerin tamamında medyadan etkilenmiştim. Zamanla İslâm’a karşı mücadelemin doğru olmadığını düşündüm ve İslam’a karşı ilgim arttı. Araştırdıkça İslâm’ın güzelliklerin görmeye başladım. 1 yıl boyunca İslâm’ın kalbimde oluşturduğu kıvılcım büyüdü ve Müslüman olmaya karar verdim. İslâm’ın bir tehdit değil, bir barış dini ve insanlar için güzellikler getiren bir din olduğunu öğrendim ve bunu anlatmaya başladım. Artık Hollanda’da bunun için mücadele ediyorum.” Doorn, birçok aşırı sağcı siyasetçinin İslâm karşıtı söylemlerinin ekonomik gerekçelerinin olduğunun altını çizdi. Doorn, İslamofobi söylemine karşı birçok Müslüman ülke liderinin sessiz kaldığı değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti: “Arap ülkelerinin bazıları Avrupa etkisi altında olduğu için maalesef etkisiz kalıyorlar. Türkiye bu süreçte liderlik yapıyor ve herkes Türkiye’nin yardımını bekliyor. Hollanda’da özellikle ılımlı bir İslâma çalışıyorlar. Bazı rol modeller gençler için ön plana çıkarılıyor ve dini ritüellerini yerine getiren insanlara bunların aşırıcılık olduğunu söylüyorlar. Genç nesillerin daha iyi yetiştirilmesi için.”

MEDYA GÜCÜ ÇOK ZAYIF, GÜÇLENDİRİLMELİ

İngiliz gazeteci, aktivist Lauren Booth da konuşmasında Batı’da artan İslamofobi söyleminin belirli kesimler tarafından arttırıldığını ve bununla mücadelenin en önemli araçlarından birinin medya olduğunu söyledi. Fransa’daki Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı hakaret muhtevalı karikatürleri değerlendiren Booth, “Macron bu konuda büyük hata yapıyor. Müslümanların topluma yaptığı katkılar görmezden geliniyor ve Müslümanlar provoke edilmeye çalışılıyor. Başka bir İslâm algısı ve İslam düşüncesi ortaya çıkmasına çalışılıyor” diye konuştu. Booth, Avrupa’nın Müslümanlara, İslâm’a ihtiyacı olduğunu da söyledi.