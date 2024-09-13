Libya krizi seçimlerle çözülür

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, 9-11 Eylül arasında Libya’ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

DiCarlo, “BM’nin Libya halkına birlik ve sürdürülebilir barışı sağlama çabalarında yardım etme kararlılığını vurguladığını” kaydetti. “Libya’ya 2021’de gerçekleştirdiğin son ziyaretinden bu yana ekonomik düzeyde kaydedilen ilerlemeye rağmen ülkenin artık daha bölünmüş durumda” olduğu uyarısında bulunan DiCarlo, şunları kaydetti: “Güvenilir ve kapsayıcı seçimler, siyasi çıkmaza ve geçiş düzenlemeleri döngüsüne son vermenin tek yoludur.” AA

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