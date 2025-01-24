"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

24 Ocak 2025, Cuma 03:04
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde gece saatlerinde çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı.

Los Angeles yeniden yanıyor
Calfornia'nın güneyinde yeniden korku ve endişe hakim

 

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

4 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken, 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

Uyarılarda yangının hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken, bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek, "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

 

Yangının yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi

NBC Los Angeles'a göre itfaiye yetkilileri, hızla yayılan ve 4 bin hektardan fazla alanı kaplayan Hughes yangınıyla mücadelede "üstünlüğü ele geçirdiklerini" söyledi.

Yetkililer, şiddetli rüzgarlar etkili olmadan yangın müdahale uçaklarının bölgeye su bıraktığını aktardı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, yangınla mücadele için bölgeye takviye yapıldığını bildirdi.

CAL FIRE'a göre, yangının henüz yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

Uyarılarda yangının hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

Sigortalı kayıpların 28 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor 

Felaket risk modelleme hizmeti sunan "Karen Clark and Company" (KCC) tarafından yapılan açıklamada, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıplara ilişkin tahminler paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'deki Palisades ve Eaton yangınlarından kaynaklanan konut, ticari ve endüstriyel mülkler ile otomobillerdeki sigortalı kaybın 28 milyar dolara yakın olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Tahmini kayıpların, yangınların yanı sıra dumandan kaynaklanan hasarı, tahliye bölgelerinde evleri yangından zarar görmeyen sakinler için zaman unsuru kayıplarını, garantili yenileme maliyeti teminatını ve talep artışını içerdiği kaydedildi.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi öldü.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi öldü.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

    İsrail ateşkese uymuyor

    AB: Önceliğimiz hukukun üstünlüğü

    Trump’tan Putin’e: Savaşa son verin

    Almanya'dan İsrail'e: “İşgalci yerleşimcileri durdur”

    Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

    Fenerbahçe'nin tur ihtimali son maça kaldı

    Rutte: Muhtemel bir Ukrayna mağlubiyeti NATO'ya trilyonlara mal olur

    Los Angeles yeniden yanıyor

    79 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    Pencereden atlayarak kurtulmuşlar

    Lübnan'dan İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temaslar sürüyor

    İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 633 kez ihlal etti

    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

    Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

    Dünya acımızı paylaştı

    Gazze’de kaybedecek zaman yok

    'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

    MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kıyamet bundan kopar
    Ahmet DURSUN

    Eksen kayması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tamirat tedrici ve yorucudur
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâ ve Risalepedia
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in çözüm çaresi
    Abdurrahman AYDIN

    Mezhep ihtilaflarının sebep ve hikmetleri - 1
    Ali FERŞADOĞLU

    Gönül ve ülkeler kelâm ile fethedilir
    Mehmet SOYDAN

    Toplumda dolandırıcıların artmasının sebepleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.