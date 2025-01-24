Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde gece saatlerinde çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı.

Los Angeles yeniden yanıyor

Calfornia'nın güneyinde yeniden korku ve endişe hakim

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

4 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken, 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

Uyarılarda yangının hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken, bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek, "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

Yangının yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi

NBC Los Angeles'a göre itfaiye yetkilileri, hızla yayılan ve 4 bin hektardan fazla alanı kaplayan Hughes yangınıyla mücadelede "üstünlüğü ele geçirdiklerini" söyledi.

Yetkililer, şiddetli rüzgarlar etkili olmadan yangın müdahale uçaklarının bölgeye su bıraktığını aktardı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, yangınla mücadele için bölgeye takviye yapıldığını bildirdi.

CAL FIRE'a göre, yangının henüz yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

Uyarılarda yangının hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

Sigortalı kayıpların 28 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor

Felaket risk modelleme hizmeti sunan "Karen Clark and Company" (KCC) tarafından yapılan açıklamada, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıplara ilişkin tahminler paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'deki Palisades ve Eaton yangınlarından kaynaklanan konut, ticari ve endüstriyel mülkler ile otomobillerdeki sigortalı kaybın 28 milyar dolara yakın olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Tahmini kayıpların, yangınların yanı sıra dumandan kaynaklanan hasarı, tahliye bölgelerinde evleri yangından zarar görmeyen sakinler için zaman unsuru kayıplarını, garantili yenileme maliyeti teminatını ve talep artışını içerdiği kaydedildi.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi öldü.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi öldü.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.