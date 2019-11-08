"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Lübnan'da gösteriler devam ediyor

08 Kasım 2019, Cuma 15:28
Lübnan'da ekonomik kriz ve vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan ve 10 gün önce hükümetin istifasıyla sonuçlanan gösteriler devam ediyor.

Daha önce yolları trafiğe kapatan protestocular, şimdi de çalışmalarını engellemek amacıyla kamu kurumları ve banka binaları ile yöneticilerin evlerinin önünde gösteri yapıyor.

Protestocular ayrıca eylemlerini üniversite önlerine taşıyarak öğrencileri harekete geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda başkent Beyrut'ta Eğitim Bakanlığı önünde toplanan üniversite öğrencileri, geleceğe yönelik taleplerini dile getiren sloganlar attı.

"İktidarı paylaşan siyasi güçler panikte"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri'nin 29 Ekim'de istifasını vermesinin üzerinden 10 geçmesine rağmen yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirme konusunda henüz istişare sürecine başlamadı.

Lübnanlı hukukçu Andira ez-Zuhayri, yaptığı açıklamada, Avn'ın parlamenterler ile yapacağı istişare sürecine başlayamamasını eleştirerek, "İstişare sürecindeki gecikmenin sebebi, iktidar makamlarının yaşadığı paniktir." diye konuştu.

Siyasi aktivist Marck Dou da konuya ilişkin "Cumhurbaşkanlığının istişarelere henüz başlamamış olması, iktidarı paylaşan siyasi güçlerin paniklediğinin kanıtıdır." dedi.

Dou, iktidardaki güçlerin, meydanları boş bırakmayan Lübnanlıların baskısı altında, yeni hükümetin siyasi ve ekonomik alanlarda ciddi reformlarla geleceğine dair dış ülkelere güven vermeye çalıştığına işaret etti.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Milletvekili George Akkis ise ülkedeki gösteriler ile siyasi durumun herkese baskı uyguladığı için yeni hükümeti kurma sürecinin daha fazla gecikmeyeceğine vurgu yaptı.

"İktidar sokakta yaşananları algılamamış gibi"

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi Milletvekili Bilal Abdullah, yeni hükümeti kurma sürecindeki gecikmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı, hükümetin istifasından sonraki gün yeni kabineyi oluşturma çalışmalarına ve ardından da istişare sürecine başlaması gerekiyordu. Yönetim makamları bir nevi siyasi lükse kaçıyor. İktidar sokakta yaşananları algılamamış gibi." ifadesini kullandı.

Ülke anayasasına göre Cumhurbaşkanı makamı, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere karşı 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını vermek zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, İç savaşın sona erdiği 1990 yılından beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

AA

Etiketler: lübnan, protesto
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ayda 180 milyon yolcu taşındı

    8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu defnedildi

    Bakan Seçuk Aksaray'da yaşanan tepki çeken hadiseyi değerlendirdi

    52 milyon Afrikalı açlık kriziyle karşı karşıya

    Türk ve Rus askerlerince 3. ortak kara devriyesi de tamamlandı

    Her 15 dakikada bir telefona bakıyorsanız dikkat!

    "2022 benim için final olacak"

    Gazetemizdeki Mevlid programına davetlisiniz

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Gümüşhane Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

    EYT’liler 2020 planında da yok

    Saray farklı sesleri susturma yeri mi?

    Netanyahu’dan daha insafsız

    Macaristan güvenli bölgenin inşasında yer alacak

    Davutoğlu: Parti çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

    Hulusi Akar: YPG/PKK bölgeden çekilmedi

    Petrol fiyatı artışta, altının fiyatı düştü

    Küresel borç yükü tüm zamanların rekorunu kırdı

    AB, Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki gösterdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin yönü
    İbrahim ERSOYLU

    Darbe mağdurlarının dramı
    Süleyman KÖSMENE

    Başımıza hoş geldin Ya Resulallah! (asm)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cezaevleri ıslah etmiyor
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (5)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    İyileri tebrik ve teşvik
    Cevher İLHAN

    Mutabakatlara aykırı olarak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.