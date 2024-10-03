Lübnan’da sağlık sistemi alarm veriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Ghebreyesus, Lübnan’da sağlık sisteminin içinde olduğu zorluklara ilişkin X’ten paylaşımda bulundu. Lübnan’da ölümlerin arttığını belirten Ghebreyesus, “Hastaneler yaralı hastalarla dolup taşıyor. Sağlık sistemi art arda yaşanan krizler nedeniyle zayıfladı ve büyük ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlanıyor.” ifadesini kullandı. Ghebreyesus, “Lübnan, Gazze, İsrail ve tüm Orta Doğu halkının ihtiyacı olan şey barıştır. Daha fazla kayıp ve acıyı önlemek için şiddet son bulmalı. Çatışmanın daha da tırmanması bölge için felaket sonuçlar doğuracaktır. En iyi ilaç barıştır.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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