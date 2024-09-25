Lübnan’da sivil kıyımı yaşanıyor

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarının kurbanlarının çoğunun çocuklar ve kadınlar dahil siviller olduğunun “açıkça” ortada olduğunu söyledi.

İsrail vahşeti Lübnan’ı da yakıyor

Gazze Şeridi’ne 355 gündür saldıran İsrail’in 17-18 Eylül’de çağrı cihazlarıı-telsizleri patlattığı Lübnan’a düzenlediği yoğun hava saldırılarında önceki iki gün en az 569 kişi öldürüp 1835 kişiyi yaralamasına “kıyım” tepkisi geldi.

Öldürülenlerin en az 50’sinin çocuk, 94’ünün kadın olduğunu, ölü-yaralı sayısının sürekli arttığını, hastanelerin yaralılara yetişemediğini belirten Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, İsrail’in yaptığını “kıyım” olarak tanımladı. BBC’ye konuşan Dr. Firas Ebyad, öldürülenlerin çoğunun, çocuklar ve kadınlar dahil siviller olduğunun “açıkça” ortada olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun “Hizbullah hedeflerini vurdukları” açıklamalarını reddeden Ebyad, “Acil servislere getirilen insanlara bakarsanız, sivil oldukları net. İsraillilerin iddia ettiği gibi savaşçı değiller” diyerek ekledi: “Saldırıların kurbanları hakkında bilgi sahibiyiz, çünkü onları hastanelere nakleden bizim ambulanslarımızdı. [Onlar] normal işlerini yapan sivillerdi.”

DAHA ACIMASIZLAR

İsrail’in Lübnan’a 34 gün saldırdıktan sonra Hizbullah’ın direnişi karşısında geri çekildiği 2006 savaşıyla bugünü kıyaslayan Sağlık Bakanı, “Kesinlikle daha acımasız bir savaşla karşı karşıyayız, özellikle de sivillerin hedef alınma şekli açısından” vurgusunu yaptı.

İsrail’in geçen hafta hava harekatı başlatmadan önce Lübnan’a düzenlediği saldırıların yaklaşık 110 bin sivili yerinden ettiğini aktaran Buhabib, hava harekatından beri bu sayının hızla arttığını ve yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Haber Merkezi