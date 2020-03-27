Macaristan'da iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkede koronavirüs salgınını yavaşlatmak amacıyla yarından itibaren iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kossuth Radyo'ya konuşan Orban, 28 Mart'tan itibaren halkın sadece iş ve zorunlu ihtiyaçlar için evlerinden çıkabileceğini söyledi. 9.00 - 12.00 arasında market ve eczanelerin sadece 65 yaş üstü vatandaşlara satış yapabilecek. Orban, gruplaşmalara meydan vermeden insanların dışarı çıkabileceğini duyurdu. Macaristan'da 300 koronavirüs vakası ve 10 can kaybı olduğu bildirildi. BBC Türkçe

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