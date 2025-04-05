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5 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Macaristan’ın UCM kararı eleştiriliyor: Kimse hukuktan üstün değil

05 Nisan 2025, Cumartesi 15:12
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyareti sırasında Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma kararı alması eleştiriliyor.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel’de düzenlenen iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma kararını değerlendiren Baerbock, “Bu, uluslararası ceza hukuku için kötü bir gün” dedi. Avrupa Birliği’nin (AB) net kurallarını ve Roma Statüsü’nü hatırlatan Baerbock, “Avrupa’da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve bunun hukukun tüm alanları için geçerli olduğunu defalarca açıkça ifade ettim” diye konuştu.

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Hamas tepki gösterdi

Hamas’tan yapılan açıklamada, UCM’nin İsrail ordusunun Gazze’de Filistin halkına karşı işlediği suçlar sebebiyle Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardığına dikkati çekildi.

Açıklamada, “Hamas, savaş suçlusu Netanyahu’nun ziyaretiyle eş zamanlı olarak Macaristan hükümetinin UCM’den ayrıldığını duyurmasını en güçlü şekilde kınar” ifadesi kullanıldı. Macaristan hükümetinin kararının “uluslararası adaletten kaçan bir savaş suçlusuyla bariz suç ortaklığını temsil eden ahlâk dışı bir tutum ve uluslararası hukukun ve insanî adalet ilkelerinin açık bir şekilde ihlâli olduğu” aktarıldı.

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Macaristan uluslararası hukuku hiçe saymıştır

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan’a resmî ziyarette bulunan Netanyahu’nun Budapeşte’de Macar mevkidaşı Orban’la görüşmesine tepki gösterildi. Açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’yu kabul etmek, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar dahil olmak üzere halkımızın ve Filistinli sivillerin kanı pahasına uluslararası adaleti ve hukuku hafife almaktır” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü “soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak” politikalarını tırmandırdığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşmenin, Netanyahu ve hükümetini suç işlemeye, uluslararası adalet sürecini baltalamaya ve cezasızlık politikasını sürdürmeye teşvik ettiği belirtildi.

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Orban ve Netanyahu, UCM’yi hedef aldı

Macaristan’ın başşehri Budapeşte’de görüşen Başbakan Viktor Orban ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) hedef aldı. Orban, “UCM’nin siyasî bir mahkemeye ve siyasî enstrümana dönüştüğünü, İsrail’e yönelik verilen kararın da bunun en açık göstergesi olduğunu” ileri sürdü. Netanyahu, da Macaristan’ın UCM’den ayrılma kararına değinerek, UCM’nin çürümüş bir yapı olduğunu, Budapeşte yönetiminin bu kararla antisemitizme karşı önemli bir adım attığını iddia etti.

 

AA

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