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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Makedon şehri Vasilevo’da Türkçe resmi dil kabul edildi

27 Aralık 2022, Salı 22:57
Kuzey Makedonya’nın Vasilevo şehrinde, Türkçe ikinci resmî dil ilan edildi.

Bu kararla birlikte ülkede Türkçenin resmiyet kazandığı belediye sayısı 9’a yükseldi. Kuzey Makedonya’nın Vasilevo şehrinde Türk dili ve alfabesinin resmi kullanıma girmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Türkçe ikinci resmî dil ilan edildi. Karar, ülkede geçen yıl düzenlenen nüfus sayımında şehirde yaşayan Türklerin nüfusunun yüzde 20’yi aşması üzerine alındı. Vasilevo Belediye Meclisi’nde alınan kararla Türkçe, Makedonca’nın ardından ikinci resmî dil olarak kabul edildi. Karar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.  Yaklaşık 12 bin nüfuslu belediyede 2 bin 95 Türk yaşıyor. Bu sayı ile nüfus oranı yüzde 21’i aşan Türkler, Türkçenin resmîleştirilmesi hakkını elde etmiş oldu.

AA

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