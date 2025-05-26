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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Z ve Y kuşağında yöneticilik hırsı yok

26 Mayıs 2025, Pazartesi 16:03
Deloitte’un 44 ülkede 23.482 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2025 Z (Gen Z) ve Y (Milenyum) Kuşağı Anketi, genç nesillerde yöneticilik hırsı olmadığını ortaya koydu.

Deloitte’un 2025 yılı Z ve Y (Milenyum) Kuşağı anketinde, iş hayatında denge arayışı öne çıkarken, bu kuşakların yaklaşık yarısı kendini maddî olarak güvende hissetmiyor. Katılımcılar için çevre duyarlılığı iş seçimlerinde de etkili olurken, hem Z hem de Y kuşağının neredeyse yarısı “kendini sürekli stres altında” hissediyor. Deloitte’un 44 ülkede 23.482 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2025 Z (Gen Z) ve Y (Milenyum) Kuşağı Anketi, genç çalışan nesillerin kariyer beklentileri, değer yargıları ve işyerindeki mutluluk anlayışlarını gösterdi. Y kuşağı 1983–1994 arasında doğan nesli kapsarken, Gen Z ya da Z Kuşağı da 1995–2006 doğumluları kapsıyor. Bu iki kuşak 2030 itibarıyla küresel iş gücünün yüzde 74’ünü oluşturacak ve iş dünyasının dönüşümünde belirleyici olacak.

Kariyer sadece yöneticilik değil

Z ve Y kuşakları için kariyer başarısı, geleneksel anlamda yöneticilik pozisyonlarına ulaşmakla direkt ilgili olmuyor. Öğrenme, gelişme ve anlamlı işler yapmak kariyer tanımlarında önde geliyor. Z Kuşağının sadece yüzde 6’sı liderlik pozisyonlarına ulaşmayı kariyer hedefi olarak görürken, bu durum da hırs eksikliğinden değil, iş-hayat dengesi, beceri gelişimi ve iş tatmininden kaynaklanıyor. Katılımcıların çoğu haftada en az bir kez kariyerlerini geliştirecek beceriler üzerinde çalıştığını belirtiyor. Genç çalışanlar, yöneticilerinin ilham verici olmasını beklerken, mentorluk yapan, destekleyici ve sınır koymayı bilen liderler olmasını bekliyor. Deneyimler ise tam aksi şekilde yöneticilerin çoğunlukla yalnızca günlük iş takibiyle ilgilendiğini ortaya koyuyor. Bu durum da mentorluk açığı ve çalışan bağlılığında eksiklik oluşturuyor.

Haber Merkezi

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