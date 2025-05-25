DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

25 Mayıs 2025, Pazar 03:53
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’i Gazze savaşında “şefkat” göstermeye ve Filistin topraklarının sağlık sistemindeki “sistematik yıkıma” son vermeye çağırdı. Ghebreyesus, barışın İsrail’in çıkarına olacağını vurguladı.
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Şartlar İsrail aleyhinde...
Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Ghebreyesus, WHO’nun yıllık genel kurulu sırasında yaptığı konuşmada, savaşın İsrail’e zarar vereceği ve kalıcı bir çözüm getirmeyeceği uyarısında bulundu.
Etiyopya’daki savaş yıllarını sık sık hatırlayan 60 yaşındaki Tedros, “Gazze halkının şu anda neler hissettiğini hissedebiliyorum” dedi.
Tedros, şöyle devam etti: “Size merhamet gösterebilir misiniz diye soruyorum. Bu sizin için, Filistinliler için ve insanlık için iyidir.”
Haber Merkezi
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