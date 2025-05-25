DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’i Gazze savaşında “şefkat” göstermeye ve Filistin topraklarının sağlık sistemindeki “sistematik yıkıma” son vermeye çağırdı. Ghebreyesus, barışın İsrail’in çıkarına olacağını vurguladı.

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