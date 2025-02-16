Mali'de altın madeninde göçük yaşandı: 48 kişi öldü

Mali'nin batısındaki terk edilmiş altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 48 kişi öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında daha önce Çinli şirket tarafından işletilen, terk edilmiş maden sahasında göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın 48 kişi öldü. Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ocak ayında da ülkenin güneyindeki kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi ölmüştü. AA

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