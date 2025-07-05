Yangınlarla ilgili 10 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak, 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10’unun tutuklandığını ve 6’sı hakkında adlî kontrol kararı uygulandığını belirtti.

Ödemiş yangınında can kaybı 3’e yükseldi Zanlılardan 13’ünün ifadelerine başvurulduğunu ve 15’inin de adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, yangınlara ve gözaltılara ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı. AA

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