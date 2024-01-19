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19 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Mescid-i Aksa'da Cuma namazı 15 haftadır kısıtlanıyor

19 Ocak 2024, Cuma 20:54
Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa'daki cuma namazlarına sınırlı sayıda kişi katılabiliyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi.

 

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail polisi, cuma namazının başlamasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı ve avluda dolaştı​​​​​​​

Çok sayıda polis de Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlerin bazı kişileri darbetti ve gazetecilerin bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 15 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

AA

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