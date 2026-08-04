Tarlada bereket çarşı pazarda enflasyon

Yağışlı geçen mevsimler bu yıl tarlada bereketi artırırken, çarşı ve pazarda hissedilen yüksek fiyatlar ile enflasyondaki kalıcılık ekonomi politikalarına yönelik tartışmaları sürdürüyor.

Ankara - Mehmet Kara

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Tarlada bereketli bir hasat sezonu yaşanırken, vatandaş çarşı ve pazarda yüksek fiyatlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Temmuz enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gerçekleşse de özellikle gıda ve konuttaki fiyat artışları dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayı enflasyonu %1,78, yıllık enflasyon %31,75 oldu. Böylece enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, en yüksek fiyat artışları gıda, konut ve ulaştırma grubunda görüldü.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti.

ENAG: Aylık 3,07, yıllık 50,49

ENAG verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,07 artarken yıllık yüzde 50,49 olarak gerçekleşti. Bağımsız araştırma grubu ENAG, 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı. ENAG’a göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,94 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 51,49 olarak hesaplanmıştı.

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Üretici–market makası büyüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 461,2 ile havuçta görüldüğünü açıkladı. Havuç üreticide 11 lira iken markette 61,73 liraya satılırken, elma, yeşil mercimek ve kabakta da fiyat farkı 3 ila 5 katı aştı. Bayraktar, Temmuzda markette 39 ürünün 19'unda fiyat artışı yaşandığını, üreticide ise 31 ürünün yalnızca 8'inde fiyat yükseldiğini belirterek, arz değişimleri ve mevsim şartlarının fiyat hareketlerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

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Buğdayda bereket yılı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sona erdi. Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya’da, buğdayda elde edilen yüksek verim ve kalite üreticileri sevindirdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl şehirde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını belirtti. Kış aylarında uzun yılların en iyi yağışlarının görüldüğünü ifade eden Arabacı, toprağın suya doyduğunu, ilkbahar döneminde de aralıklarla devam eden yağışların verimi artırdığını dile getirdi.

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Düzenli yağış verim ve kaliteyi artırdı

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise bu yıl buğday üretiminin üst seviyede gerçekleştirildiğini söyledi. Şehirde önceki yıllarda en çok üretimin 263 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Şaylan, bu yıl 400 bin tonun üzerine çıktığını belirtti. Çiftçilerin verimden ve kaliteden memnun olduğunu dile getiren Şaylan, “Geçen yıla göre verimde çok güzel bir artış oldu. Bu sene dekarda ortalama 500 ila 550 kilogram verim aldık. Buğday üretimi Kırklareli’nde üst seviyede gerçekleşti. Uzun yıllardan beri Kırklareli olarak böyle bir verim almamıştık” diye konuştu. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da şehirde yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda buğday hasadının tamamlandığını söyledi. Aksoy, bu yıl mevsiminde ve düzenli gerçekleşen yağışların buğday verimini olumlu etkilediğini belirtti.

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