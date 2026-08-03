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4 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Karadeniz’de konteyner gemilerine İHA saldırısı

03 Ağustos 2026, Pazartesi 17:01
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait konteyner gemisi "Yanina"nın Karadeniz'de insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasının ardından battığı, 17 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, yaptığı açıklamada, konteyner gemisi "Yanina"ya yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Gemiye Karadeniz'de iki İHA'yla saldırı düzenlendiğini belirten Likhachev, "Gemi uluslararası sularda donmuş gıda ile inşaat ve dekorasyon malzemeleri gibi sivil ürünler taşıyordu. Bu saldırıyı korsanlık ve deniz haydutluğu dışında yorumlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Likhachev, batmaya başlayan gemiyi düzenli şekilde terk eden 17 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Mürettebattan 16'sının, Mısır vatandaşı bir kaptanın yönettiği "Delphinus" gemisi tarafından kurtarıldığı bilgisini paylaşan Likhachev, son mürettebat üyesinin ise Rusya Karadeniz Filosuna bağlı deniz havacılığı ekiplerince kıyıya ulaştırıldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Bakanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki 3 farklı petrol rafinerisi ile Rusya bandıralı konteyner gemisi "Yanina"ya yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

Yaklaşık 140 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip Yanina gemisi, 13 bin ton taşıma kapasitesine sahipti.

Rusya’nın Vladivostok Limanı'na kayıtlı gemi, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Novorossiysk arasındaki hatta sefer yapıyordu.

Ukrayna: Rus saldırısında kritik altyapı tesisi vuruldu, tehlikeli kimyasal madde sızdı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun, Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını bildirdi.

DSNS'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Poltava bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığı, kimyasal koruma uzmanlarının hasar gören konteynerleri ve sızıntı noktalarını güvenli şekilde kapattığı ifade edildi.

Hızlı müdahale sayesinde tehdidin tamamen ortadan kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tesisin güvenli şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sızan kimyasal maddenin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA

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