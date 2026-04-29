Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile Esirleri Savunma ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib’e Mescid-i Aksa’ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirdi.

İsrail makamları, giriş yasağı kararını tebliğ etmeden önce Şeyh Salah ve Şeyh Hatib’i sorgu için çağırdı. Şeyh Salah, sorgunun ardından düzenlediği basın toplantısında, “Mescid-i Aksa’ya girişimizi yasaklayan bir kararı tebliğ ettiler. Cevap vermemiz istendiğinde ise, Mescid-i Aksa’nın tamamen Müslümanlara ait olduğunu ve orada bulunma hakkımız olduğunu belirttik.” dedi.

Salah, bu kararın İslâm dinine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Salah, “Gerekçeleri kuruntuya ve asılsız iddialara dayalı olan bu karar hukuksuz ve geçersizdir.” diye konuştu. Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Hatib de, Mescid-i Aksa’dan bir hafta süreyle uzaklaştırma kararına işaret ederek, “Gelecek Pazar günü yasağın süresinin 6 aya uzatılması yönünde bir karar çıkacağı da açık” dedi. İsrail, daha önce de Şeyh Salah’ı Mescid-i Aksa’dan 15 yıl boyunca zorunlu şekilde uzaklaştırmış ve bu yasağın süresi 2022’de sona ermişti.