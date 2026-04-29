"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

29 Nisan 2026, Çarşamba 10:21
İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile Esirleri Savunma ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib’e Mescid-i Aksa’ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirdi.

İsrail makamları, giriş yasağı kararını tebliğ etmeden önce Şeyh Salah ve Şeyh Hatib’i sorgu için çağırdı. Şeyh Salah, sorgunun ardından düzenlediği basın toplantısında, “Mescid-i Aksa’ya girişimizi yasaklayan bir kararı tebliğ ettiler. Cevap vermemiz istendiğinde ise, Mescid-i Aksa’nın tamamen Müslümanlara ait olduğunu ve orada bulunma hakkımız olduğunu belirttik.” dedi. 

Salah, bu kararın İslâm dinine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Salah, “Gerekçeleri kuruntuya ve asılsız iddialara dayalı olan bu karar hukuksuz ve geçersizdir.” diye konuştu. Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Hatib de, Mescid-i Aksa’dan bir hafta süreyle uzaklaştırma kararına işaret ederek, “Gelecek Pazar günü yasağın süresinin 6 aya uzatılması yönünde bir karar çıkacağı da açık” dedi. İsrail, daha önce de Şeyh Salah’ı Mescid-i Aksa’dan 15 yıl boyunca zorunlu şekilde uzaklaştırmış ve bu yasağın süresi 2022’de sona ermişti. 

    Risale-i Nur Külliyatı

    CEVŞEN

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

    İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

    İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

    Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

    Diploma artık işsizlikten korumuyor

    Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

    ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

    Gıda enflasyonu tam gaz devam

    Emniyet’e yeni müdür

    "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

    Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

    "İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

    Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

    Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

    İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

    Gençler ne işte, ne okulda

    Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nurdan Katreler
