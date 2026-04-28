Faiz yükü bütün kaynakları emiyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinde tablonun giderek ağırlaştığını belirterek, “Hazine’nin borcu büyüyor, vatandaşın ticareti tıkanıyor.

Rakamlar artık bir gerçeği açıkça ortaya koyuyor, sistem sürdürülebilir olmaktan çıkıyor” ifadelerini kullandı. Akay, Mart ayında toplam borç stokunun 14 trilyon 447 milyar liraya yükseldiğini, bu borcun faiz yükünün ise 11 trilyon 401 milyar liraya ulaştığını aktararak, “Faiz yükünün bu denli hızlı artması, ekonominin üretim yerine finansman maliyetine çalıştığını gösteriyor. Her geçen gün büyüyen faiz yükü, eğitimden sağlığa, yatırımdan sosyal desteklere kadar tüm alanların kaynağını emiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Ankara-Anka

