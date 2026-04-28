"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

"İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü var"

28 Nisan 2026, Salı 14:40
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Al-Kheetan, Küresel Sumud Filosu'na dair, "İsrail yetkililerinin, bu temel yaşam ihtiyaçları için tüm kısıtlamaları kaldırma ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü var." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yeniden dün İtalya'dan yola çıktı. Hatırlayacağınız üzere, geçen yıl sadece insani yardım taşıyan teknelerdeki aktivistler, uluslararası sularda İsrail'in sert ve hukuk dışı müdahalesiyle karşılaşmıştı. Aktivistlerin güvenliğinin sağlanması ve Gazze'ye sorunsuz ulaşabilmesi için İsrail makamlarına çağrınız nedir?" sorusuna Al-Kheetan, şu yanıtı verdi:

"Gazze'de işgalci güç olan İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilerin tüm temel yaşam ihtiyaçlarını karşılaması, insani yardımın girişine ve akışına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmasını sağlama yükümlülüğü var." ifadelerini kullandı.

Al-Kheetan, Gazze'deki durumun çok vahim olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, temiz içme suyu, gıda, yemek pişirmek için gaz ve diğer birçok temel ihtiyaçta hala ciddi kıtlıklar yaşandığını söyledi.

Bu durumun, nüfusun büyük çoğunluğunun uzun süreli yerinden edilmesinin yanı sıra koruma, sanitasyon ve hijyenden yoksun derme çatma yerleşim alanlarında yaşamasıyla ortaya çıktığına işaret eden Al-Kheetan, yaşananların artan sağlık sorunlarına da yol açtığını belirtti.

Al-Kheetan, "İsrail yetkililerinin, bu temel yaşam ihtiyaçları için tüm kısıtlamaları kaldırma ve Gazze'deki kişilere insani yardım ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 581
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    29.04.2026 09:06:37

    😭😭😭😡😤🌍🇪🇺😭🕋Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları,İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ, SUİKASTLARI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasge-le bombalamaları, katliam ve kıyımları,"Aç ve Susuz" bırak-maları, sadece Ortadoğu, İRAN,Lübnan,Suriye,Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞI ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAKettiği şekilde acelealmalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa,bunun sonu nereye va-racağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olanDünya âlem"Mercî- lere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çook geç olabilir, Allah mu-hafaza!😭🕊🌍🇪🇺🕋Eeey Âlem-i İNSANLIK,EeeeyÂlem-iİSLÂM, Eeeey AB,NATO, Ey BM,Ey RUSYA,ÇİN,JAOPON YA,ENDONEZYA! Daha ne zamana kadar seyredeceksi-niz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?Yetmedi mi?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇹🇷😭🇮🇷😭🇵🇸😭

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

En Çok Okunanlar

Genel

Genel

Genel

Genel

Genel

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.