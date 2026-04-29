"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Yahudi olmaktan utanıyorum

29 Nisan 2026, Çarşamba 09:50
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarının Holokost’u hatırlattığına işaret eden Mossad’ın eski Direktörü Tamir Pardo, “Yahudi olmaktan utanıyorum.” dedi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın eski Direktörü Tamir Pardo, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarını Holokost’a benzeterek, “Yahudi olmaktan utanıyorum.” dedi.

ŞİDDET MAĞDURU FİLİSTİNLİLERLE GÖRÜŞTÜ

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Direktörü olarak görev yapan Pardo, İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarını eleştirdi. Eski Mossad Direktörünün, son dönemde Yahudi terörünün vurduğu Batı Şeria’daki bölgeleri gezdiğinin aktarıldığı haberde, Pardo’nun “yağma, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan Filistinli ailelerle görüştüğü” aktarıldı.

HOLOKOST’U HATIRLATTI

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost’u hatırlattığına işaret eden Pardo, “Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Utanç duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

ZULÜM BİR GÜN DEĞİL HER GÜN

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli can verdi, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı. 

AA

Okunma Sayısı: 818
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    1.05.2026 01:18:21

    👏👍🏼🤗😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋"Dinsizlik(HUKUKSUZLUK, ZULÜM,KATLİAM) cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kàdir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır." Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat57 HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK, SULH ve BARIŞ, REFAH ve HUZUR isteyenler acele bir ve beraber olup, bu sivil ve masumların Katliamlarını durdurmak zorunda! Aksini hayal bile etmeye hicab ediyorum. İnsanlığımızdan utanıyorum! Vesselâm!? ZULME RIZA ZULÜM'dür, KÜFRE rıza KÜFÜR olduğu gibi! Uyan eeey İNSANLIK, UYAAAN! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER için yaşasın CEHENNEM! 😭🙌🌹🤲🌹🤲♥️🌙☝️😭🕋😭😭😭🕊🕊🕊😭🌍🇪🇺😭🕋😭🇹🇷😭🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸

  • S.topuz

    1.05.2026 01:15:54

    👏👏👏👍🏼😭🌍🇪🇺😭🕋Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları,İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ, SUİKASTLARI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasge-le bombalamaları, katliam ve kıyımları,"Aç ve Susuz" bırak-maları, sadece Ortadoğu, İRAN,Lübnan,Suriye,Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞI ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAKettiği şekilde acelealmalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa,bunun sonu nereye va-racağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olanDünya âlem"Mercî- lere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çook geç olabilir, Allah mu-hafaza!😭🕊🌍🇪🇺🕋Eeey Âlem-i İNSANLIK,EeeeyÂlem-iİSLÂM, Eeeey AB,NATO, Ey BM,Ey RUSYA,ÇİN,JAOPON YA,ENDONEZYA! Daha ne zamana kadar seyredeceksi-niz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?Yetmedimiii?! 😭🙌🌹🤲🌹♥️🌙🕋😭🕊🕊🌍🇪🇺🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭

  • Hüseyin İlhan

    30.04.2026 09:50:56

    'YAHUDİ OLMAKTAN UTANIYORUM,diyen bir yahudi amma hak,hukuk,adalet taraftarı biri mii yoksa boynunda YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ olan amma hak,hukuk,adaleti katleden ve cani,katil,terörist devlete her trülü yardım eden mi huzuru ilahide makbuldür acaba.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
Genel

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
Genel

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.