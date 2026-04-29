"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Bahar temizliğinde gizli tehlike

29 Nisan 2026, Çarşamba 10:06
“Daha iyi temizler” düşüncesiyle birbirine karıştırılan deterjanlar fark edilmeden zehirli gazlara dönüşebiliyor. Özellikle çamaşır suyu ve asit içeren ürünlerin birlikte kullanımı sonucu akciğerlerde kalıcı hasarlara sebep oluyor.

Bahar geldi, evlerde dip köşe temizlik telaşı başladı… Temizlik hız kazandıkça deterjanlar da peş peşe kullanılıyor. Ancak bu noktada pek çok kişinin yaptığı hata var ki, geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor: Deterjanları birbirine karıştırmak…

“Daha iyi temizler” denilerek yapılan karışımlar, fark edilmeden tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle çamaşır suyu ve asit içeren ürünlerin bir araya gelmesi ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Peki, hangi belirtiler zehirlenmeyi işaret ediyor? Bu durumla karşı karşıya kalanların ne yapması gerekiyor? 

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, “Çamaşır suyu özellikle asidik bir maddeyle karıştığı zaman klor denilen bir gaz ortaya çıkar. Klor inanılmaz zehirlidir. Birinci Dünya Savaşı’nda insanları klor gazıyla zehirlediler. Bu kadar tehlikeli bir gaz... Yine çamaşır suyunu diğer amonyak içeren temizlik maddeleriyle karıştırırsanız da kloramin denilen bir gaz ortaya çıkar. Bunların hepsi solunum sistemine inanılmaz zararlı” diyor.

Baş ağrısı ve bulantı şikayeti oluştuysa...

Üstelik bu zehirlenme sadece solunum yoluyla değil, deri yoluyla da gerçekleşebiliyor. Kullanılan temizlik maddeleri cildi yakabiliyor. Hatta uçucu gazlar içerdiği için elbiselere de yapışabiliyor.

Peki, zehirlenme sırasında hangi belirtiler ortaya çıkıyor? Cevabın yine Prof. Dr. Kalkan’dan öğreniyoruz: “Özellikle ilk başta gözlerimizin üzerindeki tabaka çok ince olduğu için göz yanması hissederiz. Boğazımızdaki mukoza tabakası da çok ince olduğu için öksürük olabilir veya boğazda yanma hissi olur. Kloromin gazı, klordan farklı olarak baş ağrısı ve bulantı şikayeti de yapabilir. Eğer baş ağrısı ve bulantı şikâyeti oluştuysa gerçekten çok kötü etkilendiniz demektir. İlk yapacağınız şey temiz havaya çıkıp hemen 112’yi aramak.”

Alınacak ilk önlem: temiz hava

Deterjan zehirlenmesinden etkilenen kişi, hastaneye uzak bir noktadaysa sağlık ekipleri gelene kadar yapılacak ilk iş, temiz hava almasını sağlamak. Bu gazlar uçucu olduğu için sadece etkilenen kişinin değil, tüm ev halkının da aynı şekilde ortamdan uzaklaşması gerekiyor. Eğer gözlerde yanma gibi bir durum söz konusuysa, bol suyla en az 15 dakika boyunca gözler açık tutulacak şekilde yıkamak gerekiyor. Prof. Dr. Kalkan, bunun sebebini, “Çamaşır suyu gibi maddeler uçucu olduğu için korneayı zedeleyebilir, büyük kornea hastalıklarına ve görme kaybına bile sebep olabilirler” sözleriyle açıklıyor.

TRT Haber

Okunma Sayısı: 666
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
    Genel

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
    Genel

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.