Bahar temizliğinde gizli tehlike

“Daha iyi temizler” düşüncesiyle birbirine karıştırılan deterjanlar fark edilmeden zehirli gazlara dönüşebiliyor. Özellikle çamaşır suyu ve asit içeren ürünlerin birlikte kullanımı sonucu akciğerlerde kalıcı hasarlara sebep oluyor.

Bahar geldi, evlerde dip köşe temizlik telaşı başladı… Temizlik hız kazandıkça deterjanlar da peş peşe kullanılıyor. Ancak bu noktada pek çok kişinin yaptığı hata var ki, geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor: Deterjanları birbirine karıştırmak…

“Daha iyi temizler” denilerek yapılan karışımlar, fark edilmeden tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle çamaşır suyu ve asit içeren ürünlerin bir araya gelmesi ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Peki, hangi belirtiler zehirlenmeyi işaret ediyor? Bu durumla karşı karşıya kalanların ne yapması gerekiyor?

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, “Çamaşır suyu özellikle asidik bir maddeyle karıştığı zaman klor denilen bir gaz ortaya çıkar. Klor inanılmaz zehirlidir. Birinci Dünya Savaşı’nda insanları klor gazıyla zehirlediler. Bu kadar tehlikeli bir gaz... Yine çamaşır suyunu diğer amonyak içeren temizlik maddeleriyle karıştırırsanız da kloramin denilen bir gaz ortaya çıkar. Bunların hepsi solunum sistemine inanılmaz zararlı” diyor.

Baş ağrısı ve bulantı şikayeti oluştuysa...

Üstelik bu zehirlenme sadece solunum yoluyla değil, deri yoluyla da gerçekleşebiliyor. Kullanılan temizlik maddeleri cildi yakabiliyor. Hatta uçucu gazlar içerdiği için elbiselere de yapışabiliyor.

Peki, zehirlenme sırasında hangi belirtiler ortaya çıkıyor? Cevabın yine Prof. Dr. Kalkan’dan öğreniyoruz: “Özellikle ilk başta gözlerimizin üzerindeki tabaka çok ince olduğu için göz yanması hissederiz. Boğazımızdaki mukoza tabakası da çok ince olduğu için öksürük olabilir veya boğazda yanma hissi olur. Kloromin gazı, klordan farklı olarak baş ağrısı ve bulantı şikayeti de yapabilir. Eğer baş ağrısı ve bulantı şikâyeti oluştuysa gerçekten çok kötü etkilendiniz demektir. İlk yapacağınız şey temiz havaya çıkıp hemen 112’yi aramak.”

Alınacak ilk önlem: temiz hava

Deterjan zehirlenmesinden etkilenen kişi, hastaneye uzak bir noktadaysa sağlık ekipleri gelene kadar yapılacak ilk iş, temiz hava almasını sağlamak. Bu gazlar uçucu olduğu için sadece etkilenen kişinin değil, tüm ev halkının da aynı şekilde ortamdan uzaklaşması gerekiyor. Eğer gözlerde yanma gibi bir durum söz konusuysa, bol suyla en az 15 dakika boyunca gözler açık tutulacak şekilde yıkamak gerekiyor. Prof. Dr. Kalkan, bunun sebebini, “Çamaşır suyu gibi maddeler uçucu olduğu için korneayı zedeleyebilir, büyük kornea hastalıklarına ve görme kaybına bile sebep olabilirler” sözleriyle açıklıyor.

