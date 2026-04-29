AB, Küresel Filo için İsrail’e çağrı yapmadı

AB, İtalya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliğinin sağlanması için İsrail’e çağrı yapmaktan kaçındı.

Avrupa Birliği (AB), önceki gün İtalya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliğinin sağlanması için İsrail’e çağrı yapmaktan kaçındı. AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, “Geçtiğimiz yıl Küresel Sumud Filosu’nun uluslararası sularda karşılaştığı ihlâller ve aktivistlerin gözaltına alınması da göz önüne alındığında, bu yıl filo ve Gazze’deki genel insanî durum konusunda İsrail makamlarına çağrınız nedir?” sorusunu cevapladı. Gazze’deki insanî durum konusunda AB üyesi ülkelerle ve İsrail’le düzenli temas halinde olduklarını aktaran Hrncirova, “İnsanî yardımlarımızı ulaştırabilmek için Gazze’ye engelsiz erişim çağrımızı sürekli tekrarlıyoruz” mesajını verdi. Hrncirova, “Filodaki herkesin insanî kararlılığına saygı duymakla birlikte, bu tür yardım ulaştırma yöntemlerini, katılımcıların güvenliğini riske attığı için teşvik etmediğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 601

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.