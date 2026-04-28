"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

AB’de Von der Leyen krizi

28 Nisan 2026, Salı 21:23
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 19 Nisan’da Hamburg’daki bir toplantıda Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı cümlede anması krize yol açmıştı.

Von Der Leyen, AB genişlemesine verdiği desteği anlatırken, “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin” açıklamasında bulunmuştu. Ancak tepkilerin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü Leyen’in açıklamasını düzelterek, “Türkiye bölgede ekonomik ve siyasî açıdan tartışmasız bir ortaktır” demişti. Kıbrıs’ta geçen hafta düzenlenen gayri resmî liderler zirvesinin Türkiye olmadan düzenlenmesi de von der Leyen’in açıklamalarının ardından geldi.  DW Türkçe’ye konuşan Brüksel bazlı AB analisti ve Kıdemli Danışman Ayşe Yürekli, Türkiye’de AB tartışmasının genellikle “Bizi alacaklar mı almayacaklar mı?” ekseninde döndüğünü vurgulayarak, “Ancak bu yaklaşım, bizi oldukça dar bir yorum zeminine hapsediyor; Avrupa’da ve AB içinde yaşanan dönüşümleri ve karşı karşıya oldukları ciddi sınamaları yeterince görmemizi engelliyor” dedi. 

  • Resneli Niyazi

    29.04.2026 11:34:03

    AB içinde Leyen gibi Türkiye muhalifleri olduğu gibi; Türkiye'de de AB Muhalifleri vardır. Buna rağmen Türkiye, eninde sonunda AB üyesi olacaktır. Muhalifler istemese de! AB'nin kuruluş felsefesi evrensel insan haklarıdır.

