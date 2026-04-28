AB’de Von der Leyen krizi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 19 Nisan’da Hamburg’daki bir toplantıda Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı cümlede anması krize yol açmıştı.

Von Der Leyen, AB genişlemesine verdiği desteği anlatırken, “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin” açıklamasında bulunmuştu. Ancak tepkilerin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü Leyen’in açıklamasını düzelterek, “Türkiye bölgede ekonomik ve siyasî açıdan tartışmasız bir ortaktır” demişti. Kıbrıs’ta geçen hafta düzenlenen gayri resmî liderler zirvesinin Türkiye olmadan düzenlenmesi de von der Leyen’in açıklamalarının ardından geldi. DW Türkçe’ye konuşan Brüksel bazlı AB analisti ve Kıdemli Danışman Ayşe Yürekli, Türkiye’de AB tartışmasının genellikle “Bizi alacaklar mı almayacaklar mı?” ekseninde döndüğünü vurgulayarak, “Ancak bu yaklaşım, bizi oldukça dar bir yorum zeminine hapsediyor; Avrupa’da ve AB içinde yaşanan dönüşümleri ve karşı karşıya oldukları ciddi sınamaları yeterince görmemizi engelliyor” dedi. Haber Merkezi

