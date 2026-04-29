29 Nisan 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Orada kullarımızdan öyle bir kulu (Hızır’ı) buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
Kehf Sûresi: 65
HADİS:
Bir hâkim var ki, hakkı bilir, onunla hükmeder. Bu hâkim Cennetliktir.
Camiü’s-Sağir, No: 2860
