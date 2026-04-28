Haklısınız, ama alacağınız yok

Bağımsız Maden İş, Enerji Bakanlığı ile açlık grevindeki madenciler için görüştü. Taleplerimizin yüzde 100 haklı olduğu ifade edildi ancak çözüm konusunda henüz somut bir adım yok.

Doruk Maden işçileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı; aynı saatlerde bakanlıkta yapılan görüşmeye katılan sendika avukatı Mert Batur, yetkililerin Yıldızlar 3S Holding’in “hak gasplarını bildiklerini” belirtirken, daha önce TBMM’de ve Çalışma Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelere de atıf yaparak, “Bugüne kadar hiçbir siyasî yetkili ya da bürokrat işçilerin talepleri karşısında ‘siz haksızsınız’ diyemedi” dedi. Devlet haksızın yanında olur mu? Saadet Partisi Siyasî İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Ankara Kurtuluş Parkı’nda açlık grevinde olan Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Doğan, işçilerin yalnızca emeklerinin karşılığını istediğini belirterek, “Devlet haksızın yanında olur mu? Ama devlet o haksızları korumaya başladığı zaman da böyle manzaralar, böyle fotoğraflar ortaya çıkıyor ki bu da işin gerçeği Türkiye’ye yakışmıyor. Ülkede ortak paydamız şu olması lâzım: Hangi fikirde, hangi düşüncede, hangi inançta olursak olalım hep beraber haklı olanın yanında olmak mecburiyetindeyiz.” diye konuştu. Ankara-Anka

